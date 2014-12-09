У Луганській області не виявлені місця масових поховань українських воїнів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "В результаті пошукових заходів в Луганській області не підтверджені місця ймовірних поховань українських воїнів", - йдеться в повідомленні.

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Офіцери групи військово-цивільного співробітництва провели спільну розвідку місцевості з представниками волонтерської організації "Цитадель" у колишніх місцях розташування підрозділів Збройних сил України в Луганській області щодо виявлення невстановлених місць поховань військовослужбовців.

В Ново-Айдарском районі обстежено місця дислокації підрозділів ЗСУ, які у вересні були обстріляні реактивними системами залпового вогню типу "Смерч", "Ураган" і "Град" з боку терористів. Про це свідчать знайдені фрагменти даних типів озброєння.

Були знайдені хрести з вінками, які відзначають місця загибелі бійців. В ході розкопок встановлено, що в цих місцях поховання відсутні, а встановлені хрести з вінками визначають лише місця загибелі військовослужбовців.

У результаті спілкування з представниками органів місцевого самоврядування та опитування місцевих жителів ще раз було підтверджено, що на наступний день після обстрілу військовослужбовці ЗСУ провели евакуацію всіх загиблих. Пізніше, через кілька днів, була здійснена евакуація знищеної військової техніки.

До початку холодів військові підрозділи ДСНС частково виконали зачистку певних ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів. Офіцери групи військово-цивільного співробітництва провели роз'яснювальну роботу серед місцевих жителів щодо дотримання заходів безпеки до виконання повної зачистки цієї території.