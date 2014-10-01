У ДНР спростували існування поховань, які Лавров вимагає розслідувати

"Ми розраховуємо на те, що західні столиці не будуть замовчувати ці факти - вони кричущі. Розраховуємо, що західні засоби масової інформації будуть об'єктивно висвітлювати цю історію, поки вони явно намагаються її замовчувати", - заявив Лавров на прес-конференції в середу. Його цитують РИА Новости.

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Проте варто зазначити, що іще 29 вересня підконтрольний Росії лідер бойовиків на Донбасі Андрій Пургін заявив, що російські ЗМІ неправильно їх зрозуміли, коли "ДНР" повідомляли про 400 трупів у моргах Донецька.

Пургін пояснив, що в похованні на околиці Макіївки були виявлені тіла лише дев'яти осіб, а ті 400 невпізнаних трупів, про яких вони раніше повідомили, надійшли в морги з різних місць регіону в різний час.