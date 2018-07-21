Оголошено підозру водію вантажівки, за участі якої сталась смертельна ДТП на Миколаївщині

У Миколаївській області вчора зіткнулися мікроавтобус і фура, внаслідок аварії загинули 5 громадян Білорусі, 12 осіб отримали травми.

Водію вантажівки, за участі якої сталась смертельна ДТП на Миколаївщині, оголошено про підозру.

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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. «Слідчими Кривоозерського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури сьогодні, 21 липня, оголошено про підозру у скоєнні злочину 42-річному водієві фури, за участі якої сталась автокатастрофа на трасі поблизу смт. Криве Озеро.

Чоловік підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб"), уточнили в поліції.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років

Також здійснені транспортні експертизи.

У поліції нагадали, що 20 липня сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen, що їхав за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка стояла з правого боку проїжджої частини.

Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 12 пасажирів були доставлені до медзакладу. Всі постраждалі – громадяни Білорусі.

Також вчора було затриманого 42-річного водія вантажівки.

Станом на 21 липня дев’ятеро громадян, які постраждали внаслідок аварії, повернулися до Білорусі.