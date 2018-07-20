На Миколаївщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: п’ятеро осіб загинули, ще 12 госпіталізовані (фото)

Рейсовий мікроавтобус марки Volkswagen, що рухався за маршрутом Одеса-Гомель з білоруською реєстрацією, зіткнувся з вантажівкою, що стояла праворуч на проїжджій частині через несправність.

Сьогодні близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги «Київ-Одеса», неподалік смт Криве Озеро, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої п’ятеро осіб загинули, ще 12 госпіталізовані.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, рейсовий мікроавтобус марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель» з білоруською реєстрацією, зіткнувся з вантажівкою, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини через несправність.

Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

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Встановлюються дані потерпілих та обставини аварії. Вже призначено проведення експертиз. Тривають слідчі дії.

Інформацію про ДТП внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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