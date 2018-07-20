Всі загиблі та травмовані внаслідок ДТП на трасі "Одеса-Київ" є громадянами Білорусі – поліція

Поліція відкрила «гарячу лінію» для близьких потерпілих під час автоаварії, за якою родичі можуть зателефонувати та перевірити, чи є їхні близькі у списку.

П’ятеро загиблих та 12 травмованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась сьогодні вранці на автодорозі «Київ-Одеса» у Миколаївській області, є громадянами Білорусі.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, слідчими встановлені особи громадян, які загинули та отримали травми під час ДТП.

«Всі вони є громадянами республіки Білорусь», - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила «гарячу лінію» для близьких потерпілих під час автоаварії, за якою родичі можуть зателефонувати та перевірити, чи є їхні близькі у списку.

Також слідчими проінформовано про подію Міністерство закордонних справ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги «Київ-Одеса», неподалік смт Криве Озеро Миколаївської області, сталося зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини.

Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.