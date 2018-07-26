"Був звільнений за станом здоров’я": у Генштабі прокоментували спробу самоспалення екс-військового в Києві

У Генштабі заявили, що судовий розгляд у справі не завершений, і тому рішення суду, яке буде прийнято, в обов’язковому порядку буде виконано Міністерством оборони.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили про готовність виконати рішення суду щодо колишнього військовослужбовця Сергія Ульянова, який вчинив акцію самоспалення під будівлею Міністерства оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив начальник відділу військово-соціального забезпечення Генерального штабу Збройних сил України.

«Питання, з якими сьогодні звертався до вас (представників ЗМІ - УНІАН) колишній військовослужбовець Збройних сил України Ульянов, розглядалися Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил, частина питань була позитивно вирішена, але основне питання зараз розглядається в суді. Судовий розгляд не завершений, і тому рішення суду, яке буде прийнято, в обов’язковому порядку буде виконано Міністерством оборони і Генеральним штабом», - сказав він.

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На уточнення, які питання були вирішені, представник Генштабу відповів: «Основні питання пов’язані з проходженням військової служби, виданими наказами командирів військової частини, де проходив службу Ульянов, та фінансовими розрахунками».

За його словами, Ульянов був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

Зазначимо, що після акції самоспалення Ульянова забрала карета швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, колишній військовослужбовець ЗСУ старший солдат Ульянов підпалив себе біля будівлі Міноборони на знак протесту проти звільнення його з армії.

Перед самоспаленням він повідомив журналістів, що був звільнений з лав Збройних сил і безуспішно добивався поновлення на службі. Акцією самоспалення Ульянов хотів привернути увагу до своєї ситуації, а також інших військовослужбовців. Ульянов облив себе горючою рідиною і підпалив. Пожежники і військові швидко загасили вогонь, викликали швидку допомогу і надали йому першу медичну допомогу.

Про намір вчинити акцію самоспалення напередодні повідомила громадська організація «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у м. Києві та Київській області». В організації закликали міністра оборони Степана Полторака і начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка втрутитись у ситуацію.