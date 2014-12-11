В Івано-Франківську відкрили першу в Україні судову залу для розгляду справ з участю неповнолітніх (фото)

14:21, 11 грудня 2014
Суспільство
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В Івано-Франківському міському суді, в рамках спільного українсько-канадського проекту реформування кримінальної юстиції неповнолітніх, відкрили перший в Україні судовий зал, у якому будуть слухатись кримінальні провадження, у яких однією зі сторін є неповнолітні (підозрюваний, потерпілий чи свідок).

В Івано-Франківську відкрили спеціально обладнану судову залу / firtka.if.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міського суду, судовий зал відкрили 11 грудня під час засідання робочої групи з реформування кримінальної юстиції неповнолітніх, участь у якому беруть судді із різних регіонів нашої держави.

Зал спроектований з урахуванням канадського досвіду і передбачає можливість дистанційного доступу неповнолітнього до судового засідання. Тобто, неповнолітній може брати участь в засіданні як безпосередньо, так і за допомогою відеозв’язку зі спеціальної кімнати в приміщенні суду.

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Довідка УНІАН: За поточний рік Івано-Франківським міським судом було розглянуто 16 кримінальних проваджень за участю неповнолітніх. Жоден неповнолітній не був покараний реальним позбавленням волі. Рецидиву вчинення злочинів даними неповнолітніми зафіксовано не було.

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