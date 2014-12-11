В Івано-Франківську відкрили першу в Україні судову залу для розгляду справ з участю неповнолітніх (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міського суду, судовий зал відкрили 11 грудня під час засідання робочої групи з реформування кримінальної юстиції неповнолітніх, участь у якому беруть судді із різних регіонів нашої держави.

Зал спроектований з урахуванням канадського досвіду і передбачає можливість дистанційного доступу неповнолітнього до судового засідання. Тобто, неповнолітній може брати участь в засіданні як безпосередньо, так і за допомогою відеозв’язку зі спеціальної кімнати в приміщенні суду.

Читайте такожУ Києві 60 неповнолітніх розгромили підпільний гральний заклад - МВСУ залі немає ґрат та клітки, що зумовлює менший психологічний тиск на неповнолітнього. Крім того, є можливість, щоб під час процесу сторони захисту, обвинувачення, а також і суддя перебували за одним столом, що створюватиме додаткову дружню атмосферу для неповнолітніх осіб, які є учасниками процесу.

Довідка УНІАН: За поточний рік Івано-Франківським міським судом було розглянуто 16 кримінальних проваджень за участю неповнолітніх. Жоден неповнолітній не був покараний реальним позбавленням волі. Рецидиву вчинення злочинів даними неповнолітніми зафіксовано не було.