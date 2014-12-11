На Луганщині голову райради затримали за організацію сепаратистського "референдуму"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що ця чиновниця була однією із організаторів проведення в районі так званого «референдуму щодо проголошення акту держаної незалежності Луганської народної республіки» 11 травня ц.р.

«Напередодні, 10 травня, вона зібрала голів сільських та селищних рад у своєму службовому кабінеті та роздала їм отримані від представників терористів печатки із символікою т. зв. «ЛНР» та зображенням двоголового орла. На нараді вона давала чіткі вказівки, як незаконно організувати псевдоопитування та «підраховувати» голоси», - йдеться в повідомленні.

Крім того, голова районної ради брала безпосередню участь у прийомі та підрахунку бюлетенів у приміщенні місцевого клубу, підкреслили в СБУ.

Прокурор Луганської області повідомив затриманій чиновниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України.

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