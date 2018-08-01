СБУ припинила діяльність на території регіону агентурної мережі російської військової розвідки у вересні 2017 року.

У Харкові до 12 років тюрми засудили пенсіонера, який збирав для Росії відомості про оборонні замовлення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, в поле зору Служби безпеки України зловмисник потрапив у серпні 2017 року. Діючи на шкоду обороноздатності та державній безпеці України, він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України.

На вимогу прокуратури Харківської області Орджонікідзевський районний суд Харкова 30 липня визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Засуджений перебуває під вартою. Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року співробітники контррозвідки СБУ спільно з Управлінням спецслужби у Харківській області припинили на території регіону діяльність агентурної мережі російської військової розвідки, яку очолював 84-річний Мехті Логунов.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харківщини за завданням російських кураторів створив агентурну мережу з 18 осіб. До її складу входила агентурно-бойова група та інформатори. Куратор групи перебував у російському Бєлгороді. Співробітники спецслужби зафіксували неодноразові візити ватажка групи на Росію для отримання завдань.

Під час обшуків у зловмисника знайшли комп'ютерну техніку та мобільні телефони, 14 носіїв інформації, у тому числі з відомостями з грифом обмеження доступу, адреси електронних скриньок з паролями та паролі кодування даних для зв'язку з розвідкою РФ. У інших учасників агентурної мережі виявили зброю та боєприпаси.

Правоохоронці затримали організатора мережі після отримання таємних даних стосовно військових розробок у рамках державного оборонного замовлення.

Як повідомляв УНІАН, раніше майора ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами РФ, посадили на 14 років.