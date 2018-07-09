Майора ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами РФ, посадили на 14 років

Колишній заступник військового комісара з початком російської агресії у 2014 році переїхав на постійне місце проживання до РФ, де його завербував кадровий співробітник російської військової розвідки.

Суд засудив до чотирнадцяти років позбавлення волі колишнього заступника військового комісара, майора запасу Збройних сил України, який працював на спецслужби Російської Федерації.

Як повідомляє прес-центр СБ України, співробітники військової контррозвідки СБУ встановили, що майор запасу ЗСУ з початком російської агресії у 2014 році переїхав на постійне місце проживання до РФ.

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"Там він був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки. Від свого куратора із ГУ ГШ збройних сил Росії зловмисник отримав завдання повернутися до України для вербування військовослужбовця ЗСУ. Він мав організувати збір та передачу російській військовій розвідці відомостей про проведення мобілізації сил АТО у Донецької області, перелік, структури та дислокацію підрозділів Збройних сил України, які виконують завдання у районі Маріуполя, стан бойової та мобілізаційної готовності військ оперативного командування "Захід", що мають державну таємницю. Зрадник спробував завербувати одного із військових офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали колишнього заступника військового комісара у жовтні 2016 року в селищі Гоща на Рівненщині під час спроби отримати від українського військовослужбовця за грошову винагороду секретні документи з бойової та мобілізаційної готовності військ ОК "Захід".

Відео: Служба безпеки України

Суд визнав зрадника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років, а також позбавив військового звання "майор".

Вирок набув законної чинності, зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше до 13 років позбавлення волі було засуджено підполковника Національної гвардії за обвинуваченням у державній зраді.