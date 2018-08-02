В "ІС" попередили про нову пропагандистську кампанію РФ щодо Криму

Ініціатори проекту з пафосною назвою «Південний вітер» сформували попередній список осіб, яких мають намір залучити до реалізації задуму.

Росія готує чергову пропагандистську кампанію, щоб, з одного боку, змусити Україну змиритися з окупацією Криму, а з іншого – підкинути аргументів агентам Кремля в Європі, що працюють на скасування санкцій.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», найближчим часом Москва збирається організувати в Криму майданчик для публічного діалогу з участю спеціально відібраної масовки з числа громадян України, етнічних українців, що проживають в Росії, а також різного роду «експертів».

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Наголошується, що учасники «діалогу» будуть в різній формі імітувати зворушливе прагнення до відродження «добросусідських відносин» між Україною і Росією, покладаючи провину за «конфлікт» на українську владу.

«Спочатку все планується облаштувати в рамках пристойності, щоб не було приводів для формальних претензій. Учасники з української сторони будуть в'їжджати в Крим через КПВВ в Херсонській області, будуть підібрані нейтральні теми, тощо. Особливий акцент буде зроблено на розгін вигідного Росії сигналу в південних регіонах України. Завдання – сформувати громадську думку в дусі того, що пора прийняти факт анексії, зняти всі обмеження на взаємодію з Кримом і взагалі "жити далі"», – йдеться в повідомленні.

Ініціатори проекту з пафосною назвою «Південний вітер» сформували попередній список осіб, яких мають намір залучити до реалізації задуму.

У групі «ІС» пообіцяли відстежувати, хто стане учасником цієї кампанії, «щоб країна дізналася про цих «героїв».