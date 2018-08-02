У Сімферополі в присутності ОМОНу збираються зносити будинки кримських татар - адвокат
15:18, 02 серпня 2018Суспільство
38 0
Одній жінці стало зле, приїхала швидка.
Иллюстрация / REUTERS
У Сімферополі будівельна техніка в присутності бійців ОМОНу збирається зносити будинки кримських татар.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Маммет Мамбетов.
Читайте такожЗняли прапори РФ і викинули: окупанти в Криму прийшли з обшуками до неповнолітніх
«У районі вул. Стрілецька, м. Сімферополь, у даний момент назріває конфлікт між жителями селища і забудовником - компанією "Акура". Прибула техніка для зносу будинків кримських татар. Це провокація! Дружині Фазіла Ібраімова стало дуже зле. Під'їхала швидка. Також прибув автобус з ОМОН», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала Російську Федерацію припинити анексію українського півострова Крим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter