У Сімферополі в присутності ОМОНу збираються зносити будинки кримських татар - адвокат

Одній жінці стало зле, приїхала швидка.

У Сімферополі будівельна техніка в присутності бійців ОМОНу збирається зносити будинки кримських татар.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Маммет Мамбетов.

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«У районі вул. Стрілецька, м. Сімферополь, у даний момент назріває конфлікт між жителями селища і забудовником - компанією "Акура". Прибула техніка для зносу будинків кримських татар. Це провокація! Дружині Фазіла Ібраімова стало дуже зле. Під'їхала швидка. Також прибув автобус з ОМОН», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала Російську Федерацію припинити анексію українського півострова Крим.