Наступного року електроенергія для кримчан подорожчає на 30%

Наказ про нові тарифи забезпечить збалансовану тарифну політику в сфері електропостачання і дозволить перейти на економічно обґрунтований рівень витрат на виробництво і транзит електроенергії, заявила голова Держкомітету з цін та тарифів Ольга Ігошина, повідомляє "Российская газета".

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Зараз на півострові платежі населення лише на 40% покривають витрати виробників ресурсів.

Ціни на електроенергію для населення та споживачів, прирівняних до категорії "населення", підвищаться з 1 січня 2015 року на 15%, а з 1 липня 2015 року - ще на 15%.

Також з 1 січня 2015 року вартість теплової енергії підвищиться на 10%, водопостачання та водовідведення - на 15%, утилізації побутових відходів - на 8%. Утримання та поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків подорожчає на 17,3%. Завершити процедуру приведення тарифів до економічно обґрунтованих планується до 31 грудня 2017 року.