Автор радянських хітів потрапила в базу "Миротворця"

15:09, 09 серпня 2018
Суспільство
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Композитор Олександра Пахмутова потрапила в базу "Миротворця" / скріншот

Причиною стало "відкрите виправдання російської агресії проти України", зазначається на сайті.

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Справа в тому, що ще в 2014 році під час зустрічі з Путіним Пахмутова заявила, що є його вболівальницею і сказала "Дякую Вам за Крим", відкрито підтримавши таким чином анексію півострова.

Довідка УНІАН. За своє життя Пахмутова написала понад 400 пісень, багато з яких стали хітами у часи Радянського Союзу. Серед них - "Ніжність", "Біловезька пуща", "Боягуз не грає в хокей", "Птаха щастя" і багато інших.

Як повідомляв УНІАН, у базу "Миротворця" потрапив всесвітньо відомий діджей, якого російської поліції представили як "діджея з ЛНР".

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Теги: #Миротворець