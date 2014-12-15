Десятий «гумконвой» Росії виїхав у бік Донбасу - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Північно-Кавказького регіонального центру МНС РФ.

Відзначається, що вранці 15 грудня російське рятувальне відомство інформувало, що "приступило до формування десятої колони для доставки гуманітарної допомоги в Донецьку і Луганську області".

За даними МНС, з регіонів Уральського, Приволзького, Північно-Західного, Південного та Центрального округів РФ почалася відправка автомобілів з вантажами до Ростовської області, де формуватиметься колона. Зазначалося, що на Донбас планується доставити "продукти харчування, будівельні матеріали та новорічні подарунки".

"З міста Мінеральні Води до Ростовської області вирушила автоколона Північно-Кавказького регіонального центру (ПКРЦ) МНС Росії з гуманітарним вантажем для громадян України, тут продукти харчування, предмети першої необхідності, теплі речі для дітей та новорічні подарунки", - зазначає відомство.

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За даними ПКРЦ, загальна маса вантажу, яку доставить зведена колона в Україну, перевищує 42 тонни.

Як повідомляв УНІАН, перший «гумконвой» в'їхав в Україну 22 серпня. 30 листопада в Україну з РФ зайшла восьма колона вантажних автомобілів, направлених Росією в контрольовані терористами східні регіони України під виглядом «гуманітарного конвою».

12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу». Як повідомили УНІАН у МНС РФ, кордон України перетнули 130 автомобілів. Колона вантажних автомобілів, яку в Росії іменують «гуманітарний конвой», нібито везе 1,2 тис. тонн продуктів харчування - цукор, консерви, а також будівельні матеріали.

В РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання і вугілля. Крім того, на цих КамАЗах до Росії вивозили тіла вбитих в Україні російських солдатів.