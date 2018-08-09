У Сумах поліція розслідує зникнення сім'ї та водія застреленого екс-депутата Жука як умисне вбивство

Наразі поліцейські проводять оперативно-слідчі заходи по встановленню місця перебування зниклих громадян та дитини.

Поліція відкрила кримінальне провадження через зникнення дружини, доньки та водія застреленого колишнього депутата та чиновника Сумської міськради Анатолія Жука за статтею «умисне вбивство».

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецьких, якщо людина зникає безвісти, то через 24 години до Єдиного реєстру досудових розслідувань вноситься справа з позначкою «умисне вбивство».

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Згідно із повідомленням, провадження відкрито сьогодні, 9 серпня.

«Співробітники поліції проводять оперативно-слідчі заходи по встановленню місця перебування зниклих громадян та дитини. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ознаками п.1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство», – зазначив Крупецьких.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука. У 2014 році він балотувався на посаду Сумського міського голови. Останнім часом був головою громадської організації «Сумчани». Жук помер від двох вогнепальних поранень – у спину в районі серця і в ліву скроню.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі розглядається кілька версій вбивства – на побутовому ґрунті, пов’язана з його громадсько-політичною діяльністю, замовне вбивство. Крім того, прокуратура перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого.

8 серпня до поліції надійшли заяви про зникнення дружини та доньки застреленого Жука. Пізніше також виявилося, що зник і його водій.