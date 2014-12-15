Білорусь відправляє місію на кордон з Україною

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на Міноборони Білорусі.

Згідно з повідомленням, з 15 по 20 грудня інспекційна група проведе перевірки в рамках Угоди між урядом Республіки Білорусь і Кабінетом міністрів України про додаткові заходи довіри і безпеки.

У Міноборони Білорусі зазначили, що основні цілі проведення верифікаційних заходів - підтвердження відсутності в зазначеному районі великої військової діяльності, що підлягає попереднім повідомленням відповідно до положень Угоди.

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Крім того, інспектори дадуть оцінку інформації, наданій Україною державам-учасницям ОБСЄ в рамках Віденського документу 2011 року, у відношенні особового складу, основних систем озброєння та військової техніки певної військової частини.