Білорусь влаштувала пробки на кордоні з РФ, шукає контрабанду
01:50, 08 грудня 2014Світ
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Білоруська митниця влаштувала тотальну перевірку фур, що прямують з Росії в бік Білорусі.
На кордоні з Росією посилені митні та міліцейські перевірки
Як повідомляє Білоруський партизан "з посиланням на гомельську УВС, прикордонники та митники припиняють спроби перевезень незаконного палива та інших товарів.
Так, в ніч з 4 на 5 грудня було виявлено 4 факти незаконного обігу споживчого імпорту, причому в трьох випадках жителі Гомельської області перевозили паливо понад норми.
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Ретельна перевірка фур призвела до утворення гігантських пробок на кордоні. Про кілометрові черги повідомили користувачі в соцмережах.
"Можливо, це відповідь білоруської сторони на звинувачення Москви в контрабанді", - зазначає видання.
Кордон Росія-Білорусь. Пробка 8 км.
- Don Santas (@donsantas) 6 Грудень 2014
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