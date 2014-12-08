Білорусь влаштувала пробки на кордоні з РФ, шукає контрабанду

Як повідомляє Білоруський партизан "з посиланням на гомельську УВС, прикордонники та митники припиняють спроби перевезень незаконного палива та інших товарів.

Так, в ніч з 4 на 5 грудня було виявлено 4 факти незаконного обігу споживчого імпорту, причому в трьох випадках жителі Гомельської області перевозили паливо понад норми.

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Ретельна перевірка фур призвела до утворення гігантських пробок на кордоні. Про кілометрові черги повідомили користувачі в соцмережах.

"Можливо, це відповідь білоруської сторони на звинувачення Москви в контрабанді", - зазначає видання.