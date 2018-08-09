Гроші та подорожі: як сонячне затемнення 11 серпня вплине на кожен знак зодіаку

Сонячне затемнення 11 серпня – останнє в коридорі затемнень літа 2018.

Всього пара днів залишилася до сонячного затемнення 11 серпня 2018. І з кожним днем його вплив відчувається дедалі сильніше.

У період сонячних затемнень астрологи наполегливо не рекомендують приймати важливих рішень, передає "Главред".

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Сонячне затемнення: як воно вплине на кожен знак зодіаку

На Раків, Терезів, Скорпіонів чекають позитивні і часом несподівані зміни у сфері бізнесу та фінансів. Близнюки зможуть зайнятися чимось новим і розширити коло спілкування.

Овни, Тельці, Леви, Водолії – їм сонячне затемнення 11 серпня-2018 піднесе романтичні сюрпризи, а зірки рекомендують приділити час сім'ї.

Подорожі та нові відкриття чекають на представників таких знаків зодіаку, як Діви і Стрільці.

Козерогам доведеться розгрібати старі справи, дивіденди від яких вони отримають трохи пізніше.

А ось Рибам варто звернути особливу увагу на сферу здоров'я.

Раніше астролог Влад Росс розповів, що найважчим період затемнення буде для Тельців, Водоліїв, Левів і Скорпіонів. Їм це затемнення буде "бити по нирках". З них найскладніше буде Левам і Водоліям.