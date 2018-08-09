Гроші та подорожі: як сонячне затемнення 11 серпня вплине на кожен знак зодіаку
Всього пара днів залишилася до сонячного затемнення 11 серпня 2018. І з кожним днем його вплив відчувається дедалі сильніше.
У період сонячних затемнень астрологи наполегливо не рекомендують приймати важливих рішень, передає "Главред".
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Сонячне затемнення: як воно вплине на кожен знак зодіаку
На Раків, Терезів, Скорпіонів чекають позитивні і часом несподівані зміни у сфері бізнесу та фінансів. Близнюки зможуть зайнятися чимось новим і розширити коло спілкування.
Овни, Тельці, Леви, Водолії – їм сонячне затемнення 11 серпня-2018 піднесе романтичні сюрпризи, а зірки рекомендують приділити час сім'ї.
Подорожі та нові відкриття чекають на представників таких знаків зодіаку, як Діви і Стрільці.
Козерогам доведеться розгрібати старі справи, дивіденди від яких вони отримають трохи пізніше.
А ось Рибам варто звернути особливу увагу на сферу здоров'я.
Раніше астролог Влад Росс розповів, що найважчим період затемнення буде для Тельців, Водоліїв, Левів і Скорпіонів. Їм це затемнення буде "бити по нирках". З них найскладніше буде Левам і Водоліям.