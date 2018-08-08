Сонячне затемнення 11 серпня: що чекає на кожен знак зодіаку, Левам і Водоліям загрожує небезпека (відео)

Для багатьох сонячне затемнення 11 серпня відкриє нові можливості або ознаменує початок нового періоду життя.

11 серпня 2018-го відбудеться останнє сонячне затемнення у цьому році, пройде воно у знаку Лева. Астрологи стверджують, що всі відчують його вплив. Це сприятливий час, щоб вирішити старі проблеми і позбутися усього, що заважає почати нове життя.

Відчуватися вплив Сонця буде за два тижні до настання затемнення й два - після.

Як затемнення 11 серпня 2018 року вплине на знаки зодіаку:

Овни можуть загорітися бажанням змінити своє життя, також на них чекають зміни, пов'язані з дітьми: це може бути поповнення в родині, творчі досягнення вашого чада. Крім того, астрологи прогнозують романтичні зустрічі, говорять про "період кохання" для цього знаку зодіаку. Також багато представників цього знаку зодіаку можуть змінити рід діяльності.

У житті Тельців можуть відбутися зміни, пов'язані із сім'єю, наприклад, в її складі. Якщо ви мріяли про переїзд або ремонт - зараз сприятливий час.

Близнюкам зірки обіцяють нові цікаві зустрічі, нове коло спілкування. Сонячне затемнення 11 серпня пройде для життєрадісних Близнюків легше, ніж для інших знаків зодіаку. Можливо, ви почнете писати книгу чи вести блог.

На Раків чекають кардинальні зміни, аж до нового місця роботи. У них з'явиться шанс поліпшити свій матеріальний стан, до них прийдуть гроші: це може бути додатковий заробіток, фінансова допомога.

Оскільки це затемнення буде в знаку Лева, на нього чекають великі зміни в житті, варто тільки викинути старі непотрібні думки. Багатьом зірки обіцяють новий етап, наприклад, народження дитини, відкриються нові можливості.

У Дів відбудуться зміни в духовній сфері, але для цього потрібно розібратися в своїх почуттях та емоціях. Зараз - час духовного зростання. Також астрологи прогнозують роботу за кордоном, або еміграцію, або вагітність. Крім того, будьте обережні, якщо ви щось приховуєте: таємниці можуть розкрити.

Для Терезів настане сприятливий час для втілення своїх ідей та зміни кола спілкування. Цьому знаку зодіаку астрологи радять відкривати бізнес у вересні, затемнення дасть поштовх цьому.

Для Скорпіонів настане час змін у кар'єрі: вони можуть змінити роботу або отримати підвищення. Це затемнення може показати вашу репутацію, як до вас ставляться: вас можуть заохотити, нагородити, підвищити зарплату.

Стрільцям затемнення обіцяє подорожі, які допоможуть змінити щось у житті. Може статися знайомство з іноземцем/іноземкою, ви можете відкрити бізнес, який залучить клієнтів з інших країн.

Козерогам буде нелегко в цей період, їм доведеться розбиратися зі старими проблемами і вирішувати складні завдання. Але це буде винагороджено в майбутньому. Ви можете отримати спадщину, грант на навчання, аліменти, допомогу від держави.

Для Водоліїв затемнення - час змін в особистому житті: вони можуть або зустріти кохання, або змінити що-небудь у вже наявних стосунках. Також це період усвідомлення ставлення до самого себе. Крім того, очікуються зміни в бізнесі.

Риб попереджають: можуть повернутися старі хвороби, але час сонячного затемнення - шанс їх позбутися. Також зірки обіцяють цьому знаку зодіаку зміни в роботі. Це може бути, наприклад, нова посада, підвищення, новий проект.

Відео і гороскоп від астролога Анжели Перл:

Для яких знаків зодіаку сонячне затемнення буде найбільш небезпечним

Сонячне затемнення 11 серпня 2018 року буде найбільш небезпечним для 4 знаків зодіаку; ще один знак воно зачепить "за дотичною".

Як пояснив "Обозревателю" астролог Влад Росс, найважчим період затемнення буде для Тельців, Водоліїв, Левів і Скорпіонів. Це затемнення буде "бити по нирках". З них найскладніше буде Левам і Водоліям.

Росс назвав сфери життя, на яких негативний вплив затемнення позначиться найбільше. Для Левів це взаємини з близькими і рідними, які може "штормити". Для Водоліїв – сфера партнерських взаємин. Можливі труднощі з прогнозуванням майбутнього.

Для Тельців найбільш уразливою сферою стане фінансова. Вони ризикують стати жертвами шахрайства або втратити велику суму. І, нарешті, Скорпіони можуть зіткнутися з труднощами у відносинах з керівництвом.

Разом з тим, астролог наголосив: всім цим чотирьом знакам період затемнення обіцяє "кармічні зустрічі" - зустрічі з людьми, призначеними долею.

Росс також назвав знак зодіаку, який відчує на собі негативний вплив затемнення, але "за дотичною". Це Стрілець. "У них можуть складатися складні ситуації. Їм слід бути дуже обережними, продуктивними і не ризикувати", - попередив він.

"Інші знаки зодіаку можуть спати спокійно", - додав астролог.