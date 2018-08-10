Київ після поранення дітей від вибуху у покинутій "Волзі" досі не очистили від автомотлоху (відео)

Утилізувати старі автомобілі в Україні мали розпочати ще п’ять років тому.

На вулицях Києва стоять від сотні, а то й тисячі покинутих машин.

Як йдеться в сюжеті ТСН, їх погрожували прибрати та утилізувати ще два місяці тому, але чиновники визнають, що чимала частина іржавого мотлоху досі на місці.

Прикутий ланцюгом до дерева автомобільний причіп уже й сам пустив коріння. 7-річний Сашко стверджує, що залізо стоїть на одному місці усе його життя. Юні автомобілісти залюбки лізуть під капот і в салон таких "раритетів" зі спущеними колесами, подекуди машини стають нічлігом для безхатченків. "Купили рухлядь, а потім не хочуть її здавати або займатися – отак вона й стоїть", - обурюється один із киян. "Якщо воно власникам не потрібно, навіщо воно тут стоїть? Це не ЖЕКа робота, пішла в поліцію – кажуть теж не наше. У нас немає дільничного – коло замкнулося", - каже інша киянка.

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Проінспектувати кожен двір доручив очільник Києва Віталій Кличко після вибуху в занедбаній "Волзі" в червні цього року. Тоді від вибухівки постраждали четверо дітей, найбільше дісталося 5-річному Павликові – скалки гранати застрягли в голові та очах. Лише зараз його та Поліну, яка також дістала поранення очей, виписали з лікарні. Батьки телефоном повідомили, що попереду в дітей довгий процес реабілітації, є серйозні проблеми із зором.

Власник злощасної "Волги" сидить у СІЗО, він визнав свою провину. "Я знайшов гранату, дома не хотів залишати, тому залишив у машині, тому що думав, що вона не відкривається", - пояснив Сергій Михасюк.

Із двору цей автомобіль прибрали, проте інші потенційно небезпечні чортопхайки так і стоять. Загалом по місту автохламу чиновники нарахували понад шість сотен, за іншими підрахунками покинутих авто на вулицях кілька тисяч. Вони захаращують проїзди, стоять на теплотрасах та заважають комунальникам. Єдине, що ті можуть зробити – написати приписи власникам, аби ті прибрали авто.

Утилізувати старі автомобілі в Україні мали розпочати ще п’ять років тому, а керувати процесом довірили міністерству екології. Безхозні автівки мали б забирати на штрафмайданчики, а потім відправляти на металобрухт. Допомогти міністерству очистити вулиці від старих авто бралися в київській адміністрації, але поки що все зупинилося на підрахунку автомобілів. Навіть після випадку, коли мало не загинули четверо дітей, автомобілі досі стоять у дворах та ваблять малечу.