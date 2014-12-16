Україна стала світовим лідером з арештів і викрадень журналістів

Такі дані опублікувала у своєму звіті організація "Репортери без кордонів", передає "Апостроф". За даними звіту, за 2014 рік було викрадено 33 журналісти, що є найвищим показником у світі.

Журналісти в основному були викрадені на Майдані, на Донбасі, де тривають бойові дії, і в Криму.

На другому місці Лівія - 29 викрадених журналістів, на третьому Сирія - 27, на четвертому Ірак - 20.

Україна також посіла перше місце за кількістю заарештованих журналістів - 47 осіб. На другому місці Єгипет - 46, на третьому Сирія - 45.

Також за даними організації, Україна посіла третє місце за кількістю вбитих журналістів - 6 осіб. На першому місці Сирія - 15 убитих, на другому Палестина - 7.

Всього, за даними "Репортерів без кордонів", за рік у світі загинули 66 журналістів, смерть яких була пов’язана з їх професійною діяльністю.