Відтепер журналістів у зоні АТО супроводжуватимуть військові
Задля убезпечення представників ЗМІ, які працюють в умовах бойових дій на Донбасі, ухвалено рішення про надання їм супроводу військових.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.
Допис by Прес-центр АТО.
«До уваги журналістів! У зв’язку з активізацією диверсійних груп противника, які «полюють» на представників українських ЗМІ, відтепер виїзди журналістів будуть проводитись у супроводі військових», – цитує повідомлення "Радіо Свобода".
Читайте такожЗМІ: у Слов'янському районі вбили журналіста Кучинського та його дружину
Раніше в РНБО звинуватили українських журналістів у розголошенні військових таємниць. І закликали ЗМІ координувати свою роботу безпосередньо із прес-офіцерами. Крім того, військові застерігали, що медійники через необізнаність військової справи і правил поведінки в бойових умовах часто наражають на небезпеку своє життя і життя інших людей.