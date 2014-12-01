Відтепер журналістів у зоні АТО супроводжуватимуть військові

11:17, 01 грудня 2014
Політика
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Задля убезпечення представників ЗМІ, які працюють в умовах бойових дій на Донбасі, ухвалено рішення про надання їм супроводу військових.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

Допис by Прес-центр АТО.

«До уваги журналістів! У зв’язку з активізацією диверсійних груп противника, які «полюють» на представників українських ЗМІ, відтепер виїзди журналістів будуть проводитись у супроводі військових», – цитує повідомлення "Радіо Свобода".

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Раніше в РНБО звинуватили українських журналістів у розголошенні військових таємниць. І закликали ЗМІ координувати свою роботу безпосередньо із прес-офіцерами. Крім того, військові застерігали, що медійники через необізнаність військової справи і правил поведінки в бойових умовах часто наражають на небезпеку своє життя і життя інших людей.

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