У заарештованого в окупованому Криму «українського диверсанта» Дудки почалися проблеми з серцем

Севастопольця Володимира Дудку затримали 9 листопада 2016 року, російська окупаційна влада звинувачує його в підготовці диверсій організованою групою і зберіганні зброї.

У заарештованого в анексованому Криму «українського диверсанта» Володимира Дудки погіршився стан здоров'я – почалися проблеми з серцем.

Про це в ефірі "Радіо "Крим.Реалії" повідомив брат затриманого Петро Дудка.

«Вигляд у Володимира, звичайно, страхітливий. Він сильно схуднув, сильно здав. Проблеми у нього зі здоров'ям загострилися. У нього простатит, проблеми зі шлунком, а ще у зв'язку з арештами і двома роками в СІЗО почалися проблеми з серцем. Ліки передає його син, але наскільки швидко вони потрапляють до нього, я не можу сказати. Не відразу», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали кримчан Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова. Їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї.

16 листопада 2017 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму після того, як він уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину.

Кримінальну справу стосовно Дудки і Бессарабова суд 6 квітня повернув прокурору для усунення недоліків. За інформацією родичів, 2 серпня в підконтрольному Росії Севастопольському міськсуді було заплановано новий розгляд справи по суті.

31 липня Дудці й Бессарабову продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на шість місяців.

Правозахисники неодноразово заявляли про те, що так звана «справа українських диверсантів» є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням.