Суд продовжив арешт екс-мера Слов'янська Штепи

Суд не задовольнив більшість клопотань захисту, зокрема, заміну для Нелі Штепи тримання у СІЗО на домашній арешт і перенесення суду до Слов’янська, передає радіо "Свобода".

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За словами адвоката В’ячеслава Дейниченка, захист має намір домагатися включення в обвинувальний акт відомостей про перебування Нелі Штепи в полоні, оскільки вважає, що це має істотне значення для оцінки обставин справи.

«Перелік пунктів, які мають бути в обвинувальному акті, передбачені ст. 291 КПК України. Той факт, про який говорять захисники, не входить у цей перелік, але це не заважає розглядати факти під час суду», – наголосила речниця прокурора Харківської області Віта Дубовик.

За її словами, стаття, за якою звинувачується Неля Штепа, не передбачає домашнього арешту.

Нагадаємо, українські правоохоронні органи затримали Нелю Штепу 11 липня.