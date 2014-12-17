В Івано-Франківській області в лісі знайшли вбитими п'ятьох людей, серед них - троє дітей

Як повідомили в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 16 грудня о 23.20 у відомство від чергового обласного управління міліції надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу села Микуличин Яремчанської міськради виявлено тіла 5 осіб, в тому числі 3 дітей у віці 5-7 років.

У повідомленні наголошується, що на тілах виявлені ознаки насильницької смерті - сліди від пострілів вогнепальної зброї.

Особи загиблих встановлюються.