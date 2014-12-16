Кількість вбитих при нападі на школу в Пакистані зросла до 126 осіб

Про це повідомляє сайт британського видання Guardian. "126 людей були вбиті і багато поранено в результаті атаки пакистанських талібів на школу в Пешаварі, яка знаходиться під управлінням військових", - заявили представники місцевої влади.

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Більшість жертв - діти. Представники пакистанської армії повідомили, що вбили 5 терористів і шукають інших нападників. Разом з тим, є припущення, що в школі можуть бути заручники. Повідомляється, що було чути кілька вибухів всередині школи.

Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф прибув в Пешавар. Він назвав цю атаку національною трагедією. "Це мої діти і моя втрата", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 104 загиблих.

Пакистанські таліби "Техрік-і-Талібан" пояснили, що атакували школу, "тому що уряд робить об'єктом своїх операцій наші сім'ї та жінок".