Бойовики на Донбасі хочуть змінити український мобільний зв'язок на російський
Він не уточнив, про якого оператора йдеться, але зазначив, що про такі плани на окупованих територіях бойовики повідомляють місцеве населення.
На окупованих територіях Донецької та Луганської областей терористи з 15 січня планують відключити український мобільний зв’язок, замінивши його одним із російських операторів мобільного зв’язку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"РНБО володіє інформацією, що з 15 січня на тимчасово окупованих територіях бойовики планують відключити українських операторів мобільного зв’язку і встановити одного із потужних російських операторів мобільного зв’язку", - сказав Лисенко.
Він не уточнив, про якого оператора йдеться, але зазначив, що про такі плани на окупованих територіях бойовики повідомляють місцеве населення.