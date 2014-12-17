Бойовики на Донбасі хочуть змінити український мобільний зв'язок на російський

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей терористи з 15 січня планують відключити український мобільний зв’язок, замінивши його одним із російських операторів мобільного зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"РНБО володіє інформацією, що з 15 січня на тимчасово окупованих територіях бойовики планують відключити українських операторів мобільного зв’язку і встановити одного із потужних російських операторів мобільного зв’язку", - сказав Лисенко.

Він не уточнив, про якого оператора йдеться, але зазначив, що про такі плани на окупованих територіях бойовики повідомляють місцеве населення.