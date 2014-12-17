Академія наук вимагає обговорення фінансування: на 2015 рік бракує мільярда гривень

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова профспілки НАН України Анатолій Широков.

«Ми звернулися до президента і прем'єр-міністра з вимогою терміново провести консультації. Коли йдеться про такі важливі соціальні аспекти, як зарплата, пенсії, стипендії тощо, уряд повинен радитися з роботодавцями та профспілками», - сказав він.

За його словами, обсягу фінансування, який планується закласти в бюджеті на наступний рік, буде недостатньо для розвитку вітчизняної науки.

«Мінімальний запит академії на 2015 рік - 3,6 млрд грн. Те, що сьогодні пропонують у бюджеті, якщо не зріжуть ще на 25%, - це 2,3-2,4 млрд грн, тобто на рівні поточного року», - повідомив Широков.

Читайте такожУряд пропонує Академії наук добровільно відмовлятися від користування землеюПри цьому він зазначив, що в 2014 році обсяг фінансування НАН становив близько 2,4 млрд грн, однак цих коштів було недостатньо для нормальної роботи академії.

«Те, що було затверджено академією на поточний рік - це тільки 65% від мінімального запиту академії. Грошей не вистачало навіть на фонд заробітної плати того колективу, який працює в установах академії. Не вистачало 80 млн грн», - наголосив Широков.

Голова профспілки також зазначив, що наукова спільнота з обуренням сприйняла новину про можливе вилучення норми закону про гарантії фінансування наукової діяльності в розмірі не менше 1,7% ВВП, скасування доплат за наукові ступені та вчені звання тощо.

«Чесно кажучи, ніколи ця норма не виконувалася. З року в рік обсяг фінансування падав і останніми роками він був у 5-6 разів меншим від гарантій, передбачених законом. Але все ж ця норма була б для нас орієнтиром, оскільки, наприклад, європейська спільнота взяла курс на досягнення рівня 3% ВВП на науку, тоді як у нас цю норму хочуть виключити», - наголосив Широков.

При цьому він додав, що профспілка НАН не виключає можливості проведення всеукраїнської акції протесту в разі, якщо влада не відреагує на звернення науковців.

«Вирішувати, йти на такий крок чи ні, ми будемо до кінця цього тижня, коли побачимо реакцію президента і прем'єра», - додав голова профспілки.

Як повідомляв УНІАН, проект Закону «Про державний бюджет України на 2015 рік», зареєстрований у парламенті 12 грудня, був відкликаний з Верховної Ради наступного дня, 13 грудня. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернув увагу на те, що остаточний проект бюджету перебуває на стадії розробки.

Довідка УНІАН. Національна академія наук України - вища державна наукова організація України, заснована майже сто років тому. Академія займається дослідженнями в галузі природничих, гуманітарних, суспільних і технічних наук.

До структури НАН України входить 168 наукових установ і 46 організацій дослідно-виробничої бази. Станом на початок 2014 року загальна кількість співробітників НАН України становила понад 40 тис. осіб, у тому числі понад 19 тис. науковців.