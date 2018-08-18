Польська поліція припускає, що автобус з українськими туристами потрапив у ДТП через перевищення швидкості

Поблизу Перемишля внаслідок аварії автобуса загинули троє українців, ще 37 госпіталізовано.

Окружна прокуратура Перемишля розглядає перевищення швидкості як одну з причин виникнення дорожньо-транспортної події за участі автобуса з українськими туристами в Польщі.

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Про це заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Представник окружної прокуратури Перемишля повідомив, що однією з причин цієї дорожньо-транспортної пригоди може бути помітне перевищення швидкості", - сказав Кирилич.

Він уточнив, що в автобусі перебував 51 громадянин України. Всі вони були туристам. Проте, водночас, в автобусі було ще два водія й екскурсовод.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок дорожньо-транспортної події за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинуло троє українців, ще 37 було госпіталізовано.

Український консул приїхав на місце і надає максимального сприяння постраждалим українцям.

Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН повідомив, що водій автобуса є українцем, його опитують польські правоохоронці, йому буде обрано запобіжний захід.