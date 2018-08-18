У Польщі розбився автобус з українськими туристами: троє загиблих, півсотні постраждалих (фото, відео)

11 постраждалих знаходяться у важкому стані.

У Польші в районі міста Лещава Дольна, неподалік Пшемишля, автобус української реєстрації з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. Подія сталася пізно ввечері 17 серпня.

За попередніми даними, в аварії загинуло троє людей, постраждало близько 50 осіб, включаючи дітей. Загалом в автобусі знаходилося 54 особи, більшість з них на момент ДТП спали. Про це повідомили у Воєводській рятувальній службі Пшемишля.

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Коли рятувальники прибули на місце події, частина постраждалих вже самостійно вибралася з автобусу, інші були затиснуті конструкціями автомобіля, деякі з них знаходилися без свідомості.

За даними медиків, внаслідок ДТП троє людей загинули. 11 постраждалих знаходяться у важкому стані. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Повідомляється, що деякі пасажири стверджують, що водій автобусу їхав занадто швидко.

Як повідомляє TVN 24, автобус віз туристів зі Львова і рухався у напрямку кордону зі Словаччиною.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня на трасі Київ-Чоп автобус, повний туристів, зіткнувся з вантажівкою.