Смертельна ДТП з українцями у Польщі: водія автобуса затримали

За висновками експертів, водій значно перевищив швидкість, дозволену на даному відрізку дороги.

У Польщі затримали водія автобуса, який злетів з дороги у прірву, внаслідок чого загинуло троє людей, ще з півсотні були доставлені до лікарні.

Про це повідомила заступниця окружного прокурора Пшемишля Беата Стажецька-Скшипець, передає RMF24.

Вона зазначила, що водію невдовзі оголосять підозру, також вирішується питанння про обрання йому запобіжного заходу.

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Експерти з'ясували, що водій автобуса значно перевищив допустиму на цьому відрізку дороги швидкість.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які збирають докази порушень та служби, що розбирають наслідки аварії. Також на місці події перебуває український консул.

Представник Воєводського центру управління кризовими ситуаціями Ян Чех розповів, що внаслідок аварії до лікарень було доставлено 51 людину, однак постраждали 18 осіб, з них 9 - у тяжкому стані. Інші були направленні до медзакладів для огляду.

Наразі у лікарнях залишається 37 осіб, у тому числі 10 дітей. Інших поселили до хостелів. Для тих, хто хоче повернутися до України, надали додатковий автобус.

Зазначається, що автобус віз українських туристів на екскурсію до Відня.

Як повідомляв УНІАН, у Польші в районі міста Лещава Дольна, неподалік Пшемишля, автобус української реєстрації з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. Внаслідок ДТП загинуло 3 людини.