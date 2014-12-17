У студентів, які хочуть перевестися з вишів зони АТО, залишилося два дні для написання заяви

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 1210-р від 5 грудня, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Відповідно до розпорядження, особи, які мають намір перевестися з вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, у якому внаслідок проведення антитерористичної операції не здійснюється освітній процес, до вищого навчального закладу за іншим місцезнаходженням, подають не пізніше 19 грудня 2014 р. на ім’я керівника вищого навчального закладу, до якого вони мають намір перевестися (поновитися), заяву про переведення (поновлення).

Читайте такожВикладачам ДонНУ, який "переїхав" до Вінниці, виплатили заборгованість по зарплаті - КвітТакож повідомляється, що поновлення на навчання здійснюється у порядку, передбаченому для переведення осіб на навчання. Після подання такої заяви керівник відповідного навчального закладу видає наказ про зарахування особи на навчання, який верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти і встановлює строк ліквідації академічної різниці не пізніше 15 травня 2015 р.

Крім того, переведення зазначених осіб здійснюється на місця державного замовлення, що перерозподіляються між відповідними вищими навчальними закладами, в обсязі, затвердженому центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі навчальні заклади, на підставі інформації про кількість переведених осіб, які навчалися за державним замовленням.

У разі перевищення вищим навчальним закладом, до якого переводяться особи, ліцензованого обсягу підготовки фахівців за певним напрямом (спеціальністю), переведення здійснюється за рішенням Міністерства освіти і науки.