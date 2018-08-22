Українця Стешенка в окупованому Криму засудили до двох років колонії-поселення

Водночас щодо українця припинили провадження про створення екстремістського співтовариства.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив харків'янина Олександра Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії-поселенні.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу ФСБ Росії у Криму і Севастополі.

Стешенка визнали винним у підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Російські силовики стверджують, що під час слідства Стешенко нібито повністю визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду. Тому кримінальне переслідування Стешенка в частині здійснення ще одного злочину (ч. 2 ст. 282.1 кримінального кодексу Росії - створення екстремістського співтовариства) припинено у зв'язку з дійовим каяттям.

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Як відомо, 2 квітня активісти з громадської ініціативи «КримSOS» з посиланням на матір Стешенка повідомили, що російські силовики затримали його на пункті пропуску «Чонгар» при в'їзді до окупованого Росією Криму. Згідно з рапортами співробітників російської поліції, 12 квітня Стешенка «затримали за непокору законній вимозі (стаття 19.3 КоАП Росії)». Того ж дня райсуд Сімферополя заарештував Стешенка на 12 діб.

Пізніше російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим. Як стверджує російська спецслужба, «до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков».

У ФСБ стверджують, що «члени екстремістського співтовариства в січні 2018 року здійснили підпал будинку муфтія Криму Аблаєва».

ФСБ заявляє, що Стешенка затримали у квітні 2018 року «при в'їзді на територію Криму, куди він був направлений Велієвим для підготовки і здійснення провокацій». Велієву і Третьякову Росія висунула звинувачення заочно, вони оголошені в розшук.