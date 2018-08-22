Видавництво Ранок продовжило контракт з Діснеєм

В Києві відбулася щорічна зустріч представників The Walt Disney Company в Україні та видавництва Ранок. В результаті переговорів контракт Ранка з Діснеєм був продовжений ще на два роки. «Директор відділу «Іграшки та канцтовари» Центральної та Східної Європи Рената Койцюк зазначила, що Диснеївська продукція видавництва дуже якісна та добре підготовлена до сезону Back To School 2018, і її можна знайти в крупних національних, регіональних мережах України, а також спеціалізованих магазинах», - розповів після зустрічі Віктор Круглов, генеральний директор видавництва Ранок.

Видавництво «Ранок» вже декілька років співпрацює зі світовим брендом The Walt Disney Company. Але історія підписання контракту була дуже непростою. Представництво Діснея в країнах СНД знаходиться в Москві, але після російської агресії було прийнято рішення виходити на Східно-Європейське представництво, розташоване у Варшаві. Після 5-го невдалого візиту до Польщі генеральний директор видавництва Віктор Круглов звернувся безпосередньо до центрального штабу, і тільки через Америку вдалося домовитися про співпрацю. Але перед цим видавництву прийшлося пройти жорсткий аудит виробництва на контроль якості від Дісней.

Зараз в асортименті видавництва понад 300 видів продукції з діснеївськими героями: Принцеси Діснея, Тачки, Міккі Маус, в пошуках Немо, Холодне серце, Вінні Пух та інші. Загальній наклад диснеївських книжок видавництва Ранок складає понад 5 мільйонів примірників, в тому числі не лише продукція Діснея, а ще українські розробки видавництва Ранок, які затвердив Дісней.

Новинкою цієї осені стане продовження пригодницької історії, книга-квест «Діппер, Мейбл і прокляті скарби Піратів часу». Книга розповість про пригоди шкідників–двійнят Діппера і Мейбл Пайнз, які постійно потрапляють у безліч цікавих пригод та намагаються знайти найцікавіший вихід.

З початком навчального року в інтернет магазинах Ранок і Ранок-Креатив стартує акція - при купівлі продукції Дісней будуть розігруватися квитки в кіно на діснеївські прем'єри по всій території України, це «Лускунчик и Чотири королівства» - заплановано на листопад 2018, « Ральф проти інтернету» - листопад 2018, «Мері Поппінс повертається» - грудень 2018 року.