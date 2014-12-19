СБУ затримала терористичну групу, яку очолював колишній співробітник Інтерполу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За словами Лубківського, за свідченнями цього затриманого, він є двоюрідним братом затриманого раніше колишнього керівника Департаменту контррозвідки СБУ Володимира Біка.

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Крім того, Лубківський повідомив, що на Донеччині було затримано 4 громадян України, підозрюваних у тероризмі. Один з них працював над розробкою «Конституції» так званої «ЛНР».