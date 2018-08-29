Вхід лише для білих: довкола українського ресторану вибухнув скандал (відео)

Закладом зараз займаються правоохоронні органи і служби контролю.

У Сумах молоду пару не пустили в ресторан, мотивувавши тим, що вони – іноземці. Громадянство офіціанти визначили за кольором шкіри хлопця і мусульманським одягом дівчини.

Вимагали від відвідувачів ще й показати паспорти, але ті відмовилися і почали боротьбу за свої права. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ресторан, де стався інцидент, розташований в центрі Сум. Як і в будь-якому закладі, тут є певні обмеження, про які відвідувачам сповіщають спеціальні таблички. Але Халід та Дарина не були ні в спортивному одязі, ні в стані алкогольного сп'яніння або з тваринами. Втім, їх все одно не пустили.

Вони заздалегідь забронювали столик, щоб відзначити приїзд в Суми. Але щойно стали на поріг, як повідомили офіціанти: в ресторан пустити їх не можуть. Їх насторожив колір обличчя хлопця і хіджаб дівчини.

"Ми обмежуємо доступ тимчасово, ми обмежуємо, в обслуговуванні теж відмовимо. Оскільки приватний заклад", - сказав офіціант.

Читайте такожРосійські спецслужби планували напад на єврейські організації у Львові - Геращенко

Пояснення офіціантів, які Дар'я зняла на мобільний, її нареченого шокували.

"Я не розумів, що відбувається, а коли вона пояснила мені – у мене стався шок. Але якби я був білим, блондином і у мене були блакитні очі?", - каже Халід Айман.

Він – громадянин Сомалі і підданий Великобританії, Дар'я – громадянка України, викладає в університеті. Вона давно мріяла познайомити нареченого зі своїм рідним містом, адже пара разом вже 7 років.

"Він хотів побачити Україну, хотів відпочити і його так зустріли – мені було дуже соромно за цих людей", - каже Дарина Богатир.

"Якщо Україна хоче вступити в ЄС, то такі речі як дискримінація неприпустимі ні в одній країні ЄС. Та й взагалі расова дискримінація не повинна мати місце ні в одній з країн", - говорить Халід.

Вони одразу написали заяву в поліцію – там обіцяли розібратися. Згодом до Дарини подзвонила і власниця закладу, але її вибачення тільки шокували пару.

"Вона дуже вибачалася, але сказала: чому ви, коли зайшли, не показали паспорт, що ви є громадянкою України? Ми були просто шоковані. І вона сказала, що я вам дам тоді картку і якщо працівники будуть змінюватися, то вони будуть знати, що ви зможете зайти. Тобто ця ситуація буде повторюватися знову і знову. Якщо не ми – буде хтось інший", - каже Дарина.

"Ніякого расизму, ніякого упередженого ставлення у мене немає ні до іноземців, ні до наших", - зазначила власниця ресторану Людмила Мурай.

Хоча і не заперечує – місцевих іноземців тут знають в обличчя і справді не пускають, тому що ті колись влаштували в ресторані погром.

"У нас є обмеження в цілях безпеки наших відвідувачів. Самі розумієте, чому. Особи арабської національності, скажімо так, був погром, викликали поліцію, як вони поводяться... – через наших дівчаток", - пояснила власниця ресторану.

Рестораном після дзвінка Дар'ї зацікавилося управління з питань захисту прав споживачів. Фахівці планують провести в ресторані позапланову перевірку – порушення, запевняють, очевидні.

"Порушення закону про рекламу – тому що є певні ознаки дискримінації, закону про захист прав споживачів, тому що було відмовлено у наданні послуги. Ми все це перевіримо", - говорить керівник Головного управління Держспоживслужби в Сумській області Віталій Моісеєнко.

За це керівниці ресторану загрожує штраф у 8 тисяч гривень. І не тільки, пояснюють юристи.

"Дії цих осіб підпадають під кримінальний кодекс. Тобто порушення рівності громадян залежно від їхньої національної або релігійної приналежності. І санкції цієї статті передбачають штраф або обмеження волі на строк до 5 років", - говорить адвокат Віктор Зацепін.

Прощати пережите приниження Халід та Дарина не планують. Збираються і надалі відстоювати свої права, але тепер вже як справжня сім'я.

"Ця ситуація зробила наш союз міцнішим. Тому, сьогодні для нас – це дуже відповідальний день", - каже Дарина.

Вони вирішили поєднати свої долі і сьогодні подали заяви на одруження.