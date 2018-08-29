Під посольством Росії в Києві проходить акція пам'яті загиблих в Іловайську (фото, відео)

На акції під посольством Росії присутні декілька десятків людей.

У Києві під будівлею посольства Росії відбувається акція пам'яті загиблих українських військових в Іловайську у 2014 році .

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Про це повідомляють у Facebook учасники акції та очевидці. На акції під російським посольством присутні декілька десятків людей. Вони тримають у руках прапори України і плакати.

Організатори акції виклали під посольством РФ хрести з фотографіями військових, загиблих в Іловайську.

Учасники вимагають «покарати президента РФ Володимира Путіна» за загибель українських бійців в Іловайську у 2014 році.

Довідка УНІАН. 28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області . За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тис. російських військових. У ніч на 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків з закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. 29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо узгодженими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу з міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними військами.

Під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 - дістали поранення різного ступеня тяжкості, а близько 300 - потрапили у полон. Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні бойовиків.