Гриневич: Україна створила спеціальні умови для абітурієнтів з окупованого Криму

За словами міністра, Україна дотримується «політики відкритості», створивши спеціальні умови для вступників з окупованого Криму.

Неможливість вивчення української мови в анексованому Криму - це прояв репресій, які здійснюються проти україномовного населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, відповідаючи на запитання про те, що на півострові не залишилось шкіл з українською мовою навчання.

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«Вони повністю порушують права україномовного населення, і це не що інше, як прояв тих репресій, які вони здійснюють проти україномовного населення і кримських татар», - сказала вона і наголосила: «Це жахлива політика Росії, політика агресора».

Водночас, додала Гриневич, Україна дотримується «політики відкритості», створивши спеціальні умови для вступників з окупованого Криму. Вона нагадала, що діти з Криму можуть навчатися дистанційно в будь-якій школі України.

На питання, чи не буде Україна вводити дзеркальні заходи, Гриневич відповіла: «Ми не є агресорами, ми не є окупантами, ми шануємо інші національні меншини. У нас, справді, є російська національна меншина, і на неї розповсюджуються ті самі правила, які розповсюджуються на всі національні меншини України».

Гриневич нагадала, що, крім того, що є закон про освіту, зокрема, стаття 7. «І ми будемо імплементувати цю статтю 7 послідовно», - підкреслила вона.