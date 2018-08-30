На хабарі у 141 тисячу гривень затримали двох посадовців "Борисполя"

Посадовці вимагали хабара від суб’єктів господарювання за участь у тендерах.

Правоохоронці затримали двох посадовців міжнародного аеропорту «Бориспіль», які вимагали 141 тис. грн хабара.

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За словами правоохоронців, начальник служби закупівель та начальник відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель вимагали хабара від суб’єктів господарювання за участь у тендерах, повідомила прокуратура Київської області.

«Вказані особи, використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг, допускаючи до участі в зазначених операціях суб'єктів господарювання, при цьому отримуючи від останніх неправомірну вигоду (так звані «відкати») в розмірі 10-20% від загальної суми тендера», – заявили в прокуратурі.

Правоохоронці стверджують, що під час затримання у одного з посадовців вилучили 40 тис. грн, а під час затримання іншого – 101 тис. грн.

Провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди").