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На хабарі у 141 тисячу гривень затримали двох посадовців "Борисполя"

10:58, 30 серпня 2018
Суспільство
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Посадовці вимагали 141 тис. грн хабара \ Прокуратура Київської області

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За словами правоохоронців, начальник служби закупівель та начальник відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель вимагали хабара від суб’єктів господарювання за участь у тендерах, повідомила прокуратура Київської області.

«Вказані особи, використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг, допускаючи до участі в зазначених операціях суб'єктів господарювання, при цьому отримуючи від останніх неправомірну вигоду (так звані «відкати») в розмірі 10-20% від загальної суми тендера», – заявили в прокуратурі.

Під час затримання у одного з посадовців вилучили 40 тис. грн \ Прокуратура Київської області

Правоохоронці стверджують, що під час затримання у одного з посадовців вилучили 40 тис. грн, а під час затримання іншого – 101 тис. грн.

Провадження відкрите за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди").

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Теги: #хабар#Бориспіль