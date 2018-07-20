Львівський суд заарештував із правом внесення застави мера міста, який вдруге погорів на хабарі

Міського голову, у березні засудженого за хабарництво до 6,5 років тюрми, було затримано в липні за одержання 68 тис. грн неправомірної вигоди.

Галицький районний суд Львова сьогодні, 20 липня, обрав запобіжний захід меру міста Сколе, затриманому під час одержання хабара, із правом внесення застави у розмірі 140 960 грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

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«20 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід меру міста Сколе у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у розмірі 140 960 грн», - повідомила речник облпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про затримання при отриманні хабара в розмірі 68 тис. грн міського голови м. Сколе Львівської області.

19 липня йому було повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років ув’язнення та конфіскацію майна.

Довідка УНІАН. 15 березня 2018 року Стрийський міськрайонний суд Львівської області засудив міського голову м. Сколе Володимира Москаля за хабарництво до 6,5 років позбавлення волі. Термін ув`язнення рахувався від 11 серпня 2015 року, коли суд обрав запобіжний захід. Однак під вартою мер не був, оскільки сплатив заставу. Москаль продовжував виконувати обов`язки мера міста і готувати апеляцію.