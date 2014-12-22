У Донецьку ввімкнули українське радіо

У Донецьку сьогодні запущено мовлення українського радіо.

Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець у своєму Facebook.

«Запустили "Радіо 24" з Костянтинівки сигнал на Донецьк, частота 103,1. В ефірі "Радіо 24" вийшов перший випуск "Громадського" "Хроники Донбасса"», - написав він.

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«Прийом по Донецьку у всіх районах», - наголосив Стець.

Також це підтвердив голова Національної ради з телерадіомовлення Юрій Артеменко на своїй сторінці в Facebook.

«Мені стало відомо, що сьогодні на частоті 103,1 FM було запущено «Радіо 24»(ТРК «Люкс») у Костянтинівці Донецької області. Зараз сигнал поширюється на весь Донецьк. Уже сьогодні вийшов у ефір перший випуск Громадського радіо «Хроники Донбасса».

«Продовжуємо працювати. Ми обов’язково проб’ємося до наших громадян», - додав Артеменко.