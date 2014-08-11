У звільнених від терористів районах Донбасу поновлюється трансляція українських телеканалів і радіо

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомтелерадіо України.

Зокрема, станом на 8 серпня навколо міст Краматорськ і Слов`янськ (Донецька область) в ефір повернулися українські телеканали Перший національний, «1+1», «Інтер», Новий канал, СТБ та ICTV, а також низка українських радіостанцій, у тому числі «Перший канал Українського радіо». Зараз ідуть підготовчі роботи до відновлення телевежі на горі Карачун, замінованої і підірваної терористами.

Повністю відновлено трансляцію вітчизняних мовників у містах Артемівськ та Костянтинівка (Донецька область).

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На Лисичанській радіотелевізійній передавальній станції (Луганська область) знову мовлять Перший національний, «5 канал», «1+1», «Інтер», СТБ, НТН і ТЕТ. Їх мають змогу дивитися жителі Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька та територій, що прилягають до цих міст у радіусі до 60 км.

У повідомленні зазначається, що РТПС у Лисичанську кілька діб знаходилась під перехресним обстрілом. Отримали пошкодження обладнання супутникового зв`язку, фідерне господарство. Співробітники станції під час активних бойових дій переважно перебували у бомбосховищі. Разом з тим вживалися можливі заходи, які за вказаних умов забезпечували безперервність функціонування системи радіорелейного зв`язку, а також проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

У частині міста Донецьк відновлено мовлення «Першого національного» та «5 каналу». Щоб надавати теле- та радіосигнал з півдня, проведені роботи з встановлення додаткового передавального обладнання, монтаж якого було здійснено протягом одного дня, 30 липня. Таким чином, населення іншої частини Донецька також може приймати передачі ряду вітчизняних мовників, зокрема «5 каналу» та російськомовної радіоверсії телеканалу новин «24».