Відомі актори та спортсмени України закликають підтримати петицію за звільнення Сенцова

Відомі актори та спортсмени України закликають підтримати петицію за звільнення режисера Олега Сенцова, який знаходиться в російській в'язниці і голодує вже 113 днів поспіль.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Режисер Ахтем Сєїтаблаєв, актриса Римма Зюбіна, мандрівник Микола Підрізав і ще два десятки діячів просять українців і світ поставити підпис на сайті американського Білого дому.

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Це буде сприяти тому, що Вашингтон сильніше буде тиснути на Москву для визволення 64 політв'язнів. Щоб підписатися, потрібно менше хвилини. Слід зібрати ще 66 тисяч підписів.

"Я роблю, принаймні, те, що не вимагає від мене життя, не вимагає від мене голодування, не вимагає від мене поїздки на фронт. Це просто взяти телефон, просто зайти на сайт і підписатися", - говорить Ахтем Сеїтаблаєв.

"У нас залишається п'ять днів, тому що 8 вересня закінчується збір цих підписів. Невже ми, українці, не можемо зібрати 100 тисяч підписів? Це, це... Моє місто Ужгород - 100 тисяч", - говорить Римма Зюбіна.