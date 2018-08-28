В РФ архієпископу Клименту відмовили у помилуванні Сенцова

У липні 2018 року архієпископ Климент вже закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших українських політв'язнів.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент вкотре отримав відмову від російської влади помилувати політв'язня Олега Сенцова.

Про це інформує "Кримська правозахисна група" з посиланням на відповідь комісії Ямало-Ненецького автономного округу на особисте звернення архієпископа Климента до президента РФ.

Мовляв, для початку процедури помилування український політв'язень Олег Сенцов повинен самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням у письмовій формі і передати його адміністрації виправної установи, в якому він знаходиться.

Священик отримав аналогічну відповідь на прохання прискорити розгляд звернення матері Олега Сенцова про помилування сина, яке він відправив 8 серпня в комісію про помилування Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

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Нагадаємо, що у липні 2018 року архієпископ Климент закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших українських політв'язнів.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Просити Путіна про помилування Сенцов відмовився. За даними його адвоката, у нього дуже низький пульс, анемія та проблеми із серцем, але від голодування відмовлятися він не збирається. Сенцов голодує вже більше 100 днів.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.