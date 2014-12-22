На цьому тижні в Україну знову повернеться зима: температура впаде до 12 градусів морозу

22-23 грудня у більшості областей очікуються дощі, мокрий сніг, посилення вітру до 15-22 метрів на секунду, в Карпатах можливо до 25-30 метрів на секунду. 24 грудня південь звільниться від вологих хмар, а 25 грудня невеликі опади залишаться лише на заході та півночі України. Сильний вітер припиниться 24 грудня. Протягом 26, 27 та 28 грудня в більшості областей переважатиме суха погода, лише 27 грудня в Криму очікується дощ, повідомляє Opogode.ua.

Читайте такожЗавтра на Україну обрушиться шторм з мокрим снігом

Температура повітря у першу половину тижня буде високою, вночі і вдень вона буде коливатися в межах 0-6 градусів тепла. А на крайньому півдні до 10-12 градусів тепла. З 26 грудня в Україну прийде похолодання і температура повітря поступово знизиться вночі до 0-6 морозу, на північному сході до 10-12 градусів морозу, а вдень до 0-5 градусів морозу.

Періодично очікуються тумани та мряка.

У Києві протягом тижня погода зміниться від вологої і теплої до сухої і холодної. Найскладнішими метеоумови очікуються 22-23 грудня, дощ, мокрий сніг та сильний вітер. Температура повітря у першу половину тижня вдень досягне 2-6 градусів тепла. У другій половині тижня в столиці похолодає на 3-6 градусів, з'являться невеликі морози.