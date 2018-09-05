У мережі спалахнув скандал через доньку АТОшника, яка працювала в Росії (фото)
09:31, 05 вересня 2018Суспільство
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Військовий Олексій Петров підтвердив, що його донька і справді два роки провела в Росії.
Петров прокоментував ситуацію / фото facebook.com/alex.petrov
АТОшник Олексій Петров потрапив у скандал через появу в мережі інформації про його доньку, яка з 2014 по 2016 рік жила і працювала в Росії.
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Фотодокази виклав на своїй сторінці у Facebook український журналіст Андрій Дзиндзя. Судячи зі світлин, дівчина знімалася разом з російським актором Сергієм Безруковим.
Сам Петров підтвердив, що його донька дійсно провела два роки в Росії: постійно приїжджала й знову їхала. "У 2016 році, розірвавши особисті стосунки (вона поїхала до хлопця до Москви - Ред.), вона остаточно повернулася звідти і більше не дивиться в бік Росії", - запевняє АТОшник.
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