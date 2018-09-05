РФ відмовилася забрати своїх громадян в обмін на українських політв'язнів

Російські представники заявили, що "РФ не має відношення до конфлікту, і нас там нет", повідомила Геращенко.

Представники Російської Федерації у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі знову відмовилися здійснити обмін затриманих та засуджених за злочини проти України 36 громадян РФ на українських політичних в'язнів, що незаконно утримуються Росією в окупованому Криму та на території Росії.

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Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні, в четверту річницю підписання Мінських угод (Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року - УНІАН), українська сторона зафіксувала повне ігнорування виконання Угод РФ і їх маріонетками. Заблоковано процес звільнення заручників. Представники Росії в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів, заявивши, що «РФ не має відношення до конфлікту, і нас там нет». Тобто, Родіна офіційно кинула росіян в українських тюрмах», - наголосила Геращенко.

«Ми будемо продовжувати апелювати і до РФ, й до світу, що жодна країна не має права відмовлятися від своїх громадян», - додала представник України.

Також, за її словами, РФ відмовилася надати свого експерта для створення механізму з пошуку зниклих безвісти.

Окремо вона повідомила, що вже у суботу, 8 вересня, координатор ОБСЄ Тоні Фріш відправиться на окупований Донбас і «спробує отримати доступ до українських заручників».

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова написала російському омбудсмену Тетяні Москальковій про українську ініціативу одночасно звільнити українських політв'язнів, яких незаконно утримують в окупованому Криму і Росії, і 36 затриманих або засуджених росіян, які перебувають на території України.

21 серпня Геращенко заявила, що Москалькова відкинула ініціативу України зустрітися і обговорити в Мінську обмін засуджених за злочини проти України 36 громадян РФ на українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії. За словами Геращенко, вже 22 росіянина звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв'язнів у Росії.