Держприкордонслужба розповіла, де перебувають семеро затриманих Росією українських моряків

В ДПСУ зауважили, що після затримання "Норда" з’явилася інформація про те, що російські прикордонники в Азовському морі "розпочали полювання за українськими моряками".

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявляє, що двоє із семи затриманих українських моряків перебувають у Криму, ще двоє - в Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції.

За словами Слободяна, ще наприкінці квітня Держприкордонслужба почала фіксувати перші випадки, коли члени команд іноземних торгових суден, які приходили в українські порти на Азовському морі, почали повідомляти про те, що їх було зупинено для огляду кораблями прикордонної служби ФСБ Росії.

«Зараз з аналізу російських ЗМІ і тих, які є в Криму, а ви знаєте, що переважно вони всі підконтрольні спецслужбам Російської Федерації, або так чи інакше координуються в плані подачі мессиджів, - ситуація з Азовським морем в російських ЗМІ чітко пов’язується із затримкою українськими прикордонниками українського судна «Норд», - сказав він.

Представник ДПСУ зауважив, що після затримання «Норда» з’явилася інформація про те, що російські прикордонники в Азовському морі «розпочали полювання за українськими моряками».

Водночас, зауважив Слободян, на той час не всі зрозуміли серйозність цієї ситуації і росіянами вдалося захопити дві малі українські шхуни.

«Це 7 українських моряків. Два з них, на даний момент, наскільки мені відомо, перебувають у Єйську (Краснодарський край РФ - УНІАН) і два перебувають на тимчасово окупованій території у Балаклаві», - зазначив він.

На його думку, те, що «це було зроблено навмисно, підтверджується тим, що нині на материковій частині України під контролем російських дипломатів і спецслужб» перебувають семеро українських моряків із затриманого судна «Норд», і російські прикордонники в окупованому Криму затримали так само семеро українських моряків».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ.

У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Капітану «Норду» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу ("порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї"). Пізніше йому оголосили нову підозру - в незаконному занятті рибним промислом.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут у Криму. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу. Окупаційна влада заявила, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».

У Держприкордонслужбі запевнили, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до президента Петра Порошенка з проханням розглянути можливість здійснення обміну членів екіпажу судна «Норд» на членів екіпажу судна «ЯМК-0041».

18 липня в прокуратурі Автономної республіки Крим повідомили, що екіпаж «Норда» може безперешкодно повернутися до Криму за українськими документами, виданими до окупації Криму Росією, а капітану загрожує до п'яти років позбавлення волі.