Україна у Мінську передасть РФ прохання 11 росіян обміняти їх на українців

Вже 11 засуджених за злочини проти суверенітету України росіян звернулися з проханням до президента РФ Путіна обміни їх на українських політв'язнів.

Українська сторона на переговорах у Мінську Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні 21-22 серпня передасть представникам Росії прохання 11 засуджених в Україні росіян обміняти їх на українців, яких незаконно тримають у російських в'язницях.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у соціальній мережі Facebook.

"Вже 11 громадян РФ, засуджених в Україні за важкі злочини проти нашого суверенітету, звернулися до свого президента Путіна з проханням повернути їх назад, в РФ, в обмін на українських політв‘язнів", - написала вона.

"Хочу наголосити, що ці громадяни засуджені за дуже важкими статтями, в тому числі - тероризм. Тому коли Кремль називає Олега Сенцова «терористом» за сфабрикованою ФСБ справою, нехай краще подбає про реальних терористів, засланих ФСБ і Кремлем воювати в Україну", - наголосила Геращенко.

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Також вона зазначила, що у тісній координації з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, Міністерством закордонних справ та Службою безпеки України відпрацьовуються кроки для звільнення українців. Крім того, це питання перебуває на постійному контролі президента Петра Порошенка.

"Ми направимо на представників РФ в ТКГ інформацію про заяви злочинців і терористів - громадян РФ, які висловили бажання повернутися в Росію і написали відповідні прохання на свого президента Путіна. Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв‘язнів. Нагадую, поки що немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 диверсантів, шпигунів, терористів, злодіїв. Немає відповіді і на ініціативу зустрічі омбудсменів в Мінську 21-22 серпня", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася в Європейський суд з прав людини з позовом проти Російської Федерації з вимогою зобов'язати РФ звільнити 71 незаконно утримуваного українця на території Росії та в окупованому Криму.